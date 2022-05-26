Babasını öldürdü, 'şiddet' ve 'yaş' indirimiyle 10 yıl ceza verildi - Haberler

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi babası Yalçın K.'yi (43) öldüren Emirhan K. (18) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emirhan K.'nin cezası, babasından şiddet görmesi nedeniyle haksız tahrik, yaşının küçük olması ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

Olay, geçen yıl 10 Mart günü Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Maden işçisi Yalçın K., lojman önünde tüfekli saldırıya uğradı. Yalçın K., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yalçın K.'yi öldürdüğü belirlenen, o dönem 17 yaşında olan Emirhan K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Daha önce sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' yazarak babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Emirhan K., önceki duruşmalarda babasının kendisine uzun süre şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Emirhan K.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Emirhan K.'nin cezası, haksız tahrik indirimi yapılarak 21 yıla, yaşının küçük olmasını göz önüne alınarak 14 yıla, verilecek cezanın 12 yılı aşamayacağı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.