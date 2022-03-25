Babasını bıçaklamıştı; cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor istendi

KAĞITHANE'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Furkan Gürbüz'ün, tartıştığı babası Ayhan Gürbüz'ü bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Furkan Gürbüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Gürbüz Covid-19 temaslı olması sebebiyle katılmazken, avukatı Muhammed Zakir Karakaş katıldı. Şikayetçi Ayhan Gürbüz ve tanık Mikail Gürbüz de duruşmada hazır bulundu.

"ADLİ TIPTAN RAPOR ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

"UYANDIĞIMDA BABAM YARALANMIŞTI"

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR İSTENDİ

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Furkan Gürbüz'ün 22 Aralık 2021 tarihinde babası Ayhan Gürbüz ile ikametlerinde iken gürültü yapma meselesinden tartıştıkları anlatıldı. Furkan Gürbüz'ün tartışma sırasında babası Ayhan Gürbüz'ü bıçakla yaraladığı anlatılan iddianamede, Furkan Gürbüz'ün babası Ayhan Gürbüz'e karşı "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel