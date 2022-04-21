Babasını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kıza hapis cezası
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Kayseri'de babasını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız, "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ (AA) - 3 Ağustos 2021'de Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde C.A.C. ile eşi E.C. arasında yaşanan tartışma sonrası çiftin 16 yaşındaki kızları C.C, gece ayrı odada uyuyan babasını bıçakla öldürmüştü.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı oturumda görülen karar duruşmasına, sanık C.C. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile üyeleri ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, önceki mütalaasını yineleyen savcı, sanığın "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.
10 YIL HAPİS CEZASI VERDİLER
Mahkeme heyeti, sanık C.C'ye "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kayseri'de babasını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız, "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.