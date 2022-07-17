Babasından habersiz okudu, Paris'te doktora yaptı, örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı

MANİSA'nın 20 haneli Beydere Mahallesi'nde, babasının tüm engellemelerine rağmen, gizlice 17 yaşında ortaokulu, 23 yaşında yine açıktan lise öğrenimini tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı (39), Türkiye'de üniversite ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Fransa'nın en önemli üniversitelerinden Sorbonne'da doktora yaptı. Azmi ve başarısıyla örnek olan Tahtacı, şimdi yaşadığı Paris'te, turistlere Eyfel Kulesi'nin rehberliğini yapıyor. Tahtacı, başkaları için umut olacağını düşündüğü 'Okulsuz köyden Sorbonne'a bir başarı hikayesi' adlı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 20 haneli kırsal Beydere Mahallesi'nden çıkarak Fransa'nın en önemli üniversitelerinden birinde doktorasını tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı, yaşam hikayesiyle örnek oldu. Havva- Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı, ilkokul öğreniminin ardından, babasının izin vermemesi üzerine eğitim hayatı sona erdi. İçindeki okuma sevgisi dinmeyen Tahtacı, babasından gizli okumaya karar verdi. Yumurta ve fesleğen satarak, 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başlayan Tahtacı, liseyi de büyük zorluklarla yine açık öğretim üzerinden tamamlayarak 23 yaşında mezun oldu.

Gençlere ilham olması açısından hayatını anlattığı 'Okulsuz köyden Sorbonne'a bir başarı hikayesi' adlı kitabının basım aşamasında olduğunu dile getiren Tahtacı, Eğer bir hayaliniz varsa onu çok istiyorsanız, peşinden gidin. Planlı ve program yaparak, tüm yönleriyle düşünerek bunu yapın. Hayallere giderken, çok çetrefilli yollar var. Çok acı çekmeniz gerekiyor, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Hayallere ulaşmak toz pembe değil aksine dünyanın kendi gerçeği var. Kalplerini yakan arzuları varsa hayallerinin peşinde gitsinler. Bu yolda fedakarlık yapmaları gerekiyor. Hayatımı ve yaşadıklarımı kitaplaştırdım. Şu an bitti. yayınevleri ile görüşme halindeyim. Birilerine ilham olursa, mutlu olurum. Hiç kimse okumazsa bile kendi çocuklarım ve akrabalarım için belki bir ışık olur. Gelecekte büyük annemiz varmış, bunları yapmış biz de yapabiliriz diye onlar için umut kaynağı olur diye yazdım" ifadelerini kullandı. Tahtacı, tatill için geldiği köyünde eski günlerdeki gibi koyunlarla ilgilenip, traktöre biniyor, ailesine yardım ediyor.