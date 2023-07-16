Babanın yıllar sonra gelen madalya sevinci

SAMSUN - Hatay İskenderun'da askerken Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Varol Doğukan Atik'in vefatının ardından 10 yıl sonra babası Osman Atik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalya ve beratını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Varol Doğukan Atik'in 90 yaşındaki babası Osman Atik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 49 yıl önce 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda İskenderun Deniz Kuvvetlerinde görev yapan oğlunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderdiği madalya ve beratını almak için uzun yıllar mücadele etti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından madalyası verilen ve 2012 yılında vefat eden Kıbrıs Gazisi Varol Doğukan Atik'in ölümünün ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekata katılan gazilere gönderdiği madalya ve beratını almak girişimlerde bulunan baba Osman Atik, genelge nedeniyle bir türlü oğlunun madalyasını alamadı. 10 yıl sonra Almanya'da yaşayan oğlunun gelmesiyle mutlu sona erişti.

Osman Atik, "İskenderun'da deniz anfi 1askerliğini yaparken 1974 yılının şubat ayında. Güzelde bir askerlik yapıyorlardı. Deniz Anfi 1 o zaman yeni kurulmuş, 1. Tabur Mersin'de, 2. Tabur İskenderun'daydı. Deniz Anfi 1 deyince aklımıza çıkartmayı yapan askerler geliyor ve bende bu vesile ile öğrenmiş oldum. Bizim hükümetimiz gazilere madalya verdi. Gaziler istedikleri zaman madalyalarını büyüklerine bırakabiliyorlar. Rahmetli gazi oğlum, yurt dışına giderken madalyasını bana bıraktı. Bu bizim hükümetimizin verdiği madalya. Seneler geçtikten sonrada Kıbrıs devleti Kıbrıs gazilerine madalya gönderdi Türkiye'ye. Ben madalyanın geldiğini duydum. Samsun Sosyal Güvenlik Müdürlüğünde ama alamadım. Nedeni, genelgede madalyayı Gazi alacak, eşi alacak, oğlu alacak diye bir sıralama ve uzun zaman madalyayı alamadım. Sayın valimiz ve milletvekillerimiz hepsi ilgilendiler ama genelge öyle olduğu için veremediler. Rahmetli gazinin oğlu babasının vefatından 10 sene sonra yurtdışından Türkiye'ye geldi. Oğlum Ömer Atik'le beraber gittiler ve madalyayı aldılar. Kıbrıs savaşından sonra rahmetli gazinin büyük oğlunun ismini savaş koyduk. İkinci oğlunun ismini Zafer koyduk. Üçüncü oğlunun isini de Barış koyduk" dedi.

Almanya'da yaşayan Osman Atik'in torunu Savaş Atik (45), " Dedemin yanına izine geldim. Ömer amcamla beraber gittik madalyayı aldık, getirdik. Seviniyorum babam için, ailem için . Bizim ailemizde gazinin olması, hele benim babam olması çok daha güzel."

Madalya ile birlikte mezarlığa giden Atik ailesi burada gazinin mezarı başında dua okudular. Gazinin babası Osman Atik," Hükümetimizin ve Kıbrıs devletinin verdiği madalyalarla güzel bir anı yaşıyoruz. Gazinin yanında Türk bayrağı sallanıyor, buda bizi ferahlatıyor, neşeleniyoruz, rahmet okuyoruz büyüklerimize. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında şehit ve gazileri gündeme getirmesi, konuşması ayrıca bizi memnun ediyor, ferahlatıyor, dua ediyoruz."

Babasına Kıbrıs Devletinin vermiş olduğu madalyayı getirmenin mutluluğunu yaşayan Gazinin oğlu Savaş Atik, "Yıllar sonra gelebilmek güzel bir duygu. Uzun zamandır gelememiştim. Babamın madalyasını aldık, şükürler olsun."

Gazinin abisi Ömer Atik, " Babam büyük mücadeleler verdi madalyayı almak için ama kanunlarda ilk önce birinci sırada ki oğlu diyor. Bizimde ecen hafta nasip oldu. Gittik evrakları teslim ettikten sonra onlarda madalyamızı yeğenimize teslim ettiler. Gelen madalya için babam 7-8 senedir mücadele ediyor ama kanunlar vermiyor babama. İlk önce birinci, ikinci, üçüncü, eşi daha sonra babaya anneye hak tanıyor. Çocuklar yaşadığı için anca izine gelince mücadeleyi vererek almış olduk madalyamızı."

Kıbrıs gazisi kayınbiraderim, Kıbrıs'ta savaşa katılmıştı. Bugün bizler rahat gezebiliyorsak, bağımızda, bahçemizde her yerde gezebiliyorsak şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara teşekkür ediyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" dedi.