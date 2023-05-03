Babanın Oğlu Kemal İtalya'da Yakalandı

Birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunduğu iddiasıyla uzun süredir aranan, kamuoyunda 'Babanın Oğlu Kemal' olarak bilinen Kemal Ürün, Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı.

Birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunduğu iddiasıyla uzun süredir aranan, kamuoyunda 'Babanın Oğlu Kemal' olarak bilinen Kemal Ürün, Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı. İtalya'da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun'un Türkiye'deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün adlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan, firari olarak uzun süreden beri aranan, kamuoyunda 'Babanın Oğlu Kemal' olarak bilinen çete elebaşı Kemal Ürün'ün izini sürüyordu. Geçen günlerde birçok üyesi yakalanan ve kendisi de İtalya'da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun'un Türkiye'deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün'ün yurt dışına firar etme planı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edildi. Polis ekipleri, firari çete elebaşının kullandığı sahte kimlik, içinde bulunduğu araç ve otomobilin geçiş güzergahı tespit edilince yakın takip başlattı.

Çalışmaların devamında ekipler, 5 cinayet, çok sayıda kasten yaralama, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'tehdit ve hakaret' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Kemal Ürün'ün içinde bulunduğu aracı 28 Nisan'da İstanbul'da takibe başladı. Emniyet ekipleri, şüpheliyi Bolu'da otoyol üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli Kemal Ürün'ün, suç ağının İtalya'daki elebaşı Barış Boyun öncülüğündeki çete tarafından gerçekleştirilen Ruby isimli bir gece kulübünün bodyguardının öldürülmesi, iş adamı C.E.'ye yönelik öldürmeye teşebbüs ile Fermas ve Rolls Rolyce isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu belirlendi. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen çete elebaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kemal Ürün'ün ortak hareket ettiği Barış Boyun adlı şüphelinin kontrolündeki suç ağına ise 14 Nisan'da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 200'e yakın çete üyesi yakalanmıştı.