Üye Girişi
Haberler

Babalarının Hatırasını Yaşatıyorlar: Kardeşler Tarlayı Satın Aldı, Orakla Hasat Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de vefat eden babalarının hatırasını yaşatmak için yıllarca ekip biçtiği tarlayı satın alıp her sene buğday eken 6 kardeş, ürünlerini orakla hasat ediyor. Tarladaki mahsulü paylaşarak kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılayan kardeşler, gelecek nesillerin bu geleneği sürdüremeyeceğinden endişe ediyor.

Osmaniye'de vefat eden babalarının hatırasını yaşatmak için yıllarca ekip biçtiği tarlayı satın alıp her sene buğday eken 6 kardeş, ürünlerini orakla hasat ediyor.

Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünün dik yamacında Hazine'ye ait 10 dönümlük araziyi kiralayan ve uzun yıllar buğday yetiştiren Ali Öztanrıkulu, 2021'de hayatını kaybetti.

Tarım makinelerinin zor girdiği arazinin boş kalmasına gönülleri elvermeyen 6 kardeş, Hazine'den satın aldıkları tarlayı bölüşmeden ekmeyi sürdürdü.

Her sene ekim döneminde bir araya gelen kardeşler, buğday tohumlarını elleriyle atarak ürünlerini yetiştiriyor.

Kardeşler, tarladaki mahsulün orakla hasadını gerçekleştiriyor.

Öztanrıkulu kardeşler, birlikte ekip el birliğiyle hasat ettikleri ürünleri aralarında paylaştırarak kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Babamın hatırası var burada"

Kardeşlerden Yakup Öztanrıkulu, AA muhabirine, babalarının her sene tarlayı mutlaka ekip biçtiğini, onun ölümünden sonra bu geleneği kardeşleriyle yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarlaya çok dik ve taşlı olduğu için biçerdöverin giremediğini, traktörün de buğdaya zarar verdiğini dile getiren Öztanrıkulu, "Biz de kendi elimizle hiç zarar vermeden her tanesini topluyoruz. Eğer 10 kişi olursak 10 dönüm tarlayı sabahtan akşama 1 günde hasat edebiliyoruz." dedi.

Öztanrıkulu, kendilerinden sonra tarlanın bölüştürülmeden çocukları ve yeğenlerine kalacağını dile getirdi.

Onların da orakla hasadı devam ettirmesini umut eden Öztanrıkulu, "İşin parasında falan değiliz. Benim Kadirli'de iş yerim var ama burası ata toprağı. Babamın hatırası var burada. O, bu tarlayı hiç boş bırakmazdı. Biz de onun hatırasını böyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kardeşlerden Adil Öztanrıkulu da geleneksel yöntemlerle buğday biçmenin çok zor olduğunu ancak bu işi severek yaptıklarını anlattı.

Araziyi ekip orakla biçerken babalarını da yad ettiklerini dile getiren Öztanrıkulu, "Babam biz çocukken bu yöntemi öğrettiği için artık bizim için zor olmuyor. Traktörle hasat edebiliyoruz ama traktör ürüne çok zarar veriyor. Bizim de gönlümüz buna razı olmadığı için elimizle hasat ediyoruz." diye konuştu.

Öztanrıkulu, babasının yıllarca Hazine arazisinde tarım yaptığını belirterek, sözlerini, "Babamın hatırası olduğu için kardeşlerimle birleşip tarlayı satın aldık. Biçebildiğimiz kadar burayı bu yöntemle biçmeye devam edeceğiz. Yeni nesil bu işi yapmaya pek meyilli değil. O nedenle bizden sonra bu tarlayı ekip biçecek birisi olmayacak sanırım." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Bakmadan Geçme

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title