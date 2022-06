Babalar Günü'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında babaların ailenin koruyucu ve kollayıcısı, zorluklarla başa çıkmayı ve güzellikleri paylaşmayı öğreten en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Babaların evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol gösterici olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, evladının yaşamlarının her anında ihtiyaç duyacağı ve yeri doldurulamayacak en değerli varlıklardır. En kıymetlimiz babalarımızın kıymetini bilmeli, sadece Babalar Günü'nde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde babalarımıza destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima kendilerine hissettirmeli, onlara duyduğumuz sevgiyi her daim dile getirmeliyiz. Babalarımıza vereceğimiz en büyük değer onlara layık evlatlar olmamızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız için şehit düşen ve evladını şehit veren babalar olmak üzere, evlatlarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, sevgisi ve özverisiyle onların ilk kahramanı olan tüm babaların ve rahmetli babamın Babalar Günü'nü kutluyorum."

AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların toplumsal ve bireysel hayatta ailenin temel direği olduğunu belirtti.

Babaların, evlatlarını geleceğe hazırlamak ve ailesine bakmak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini dile getiren İba, babaların sadece bir gün değil her zaman saygı ve vefa duyulması gerektiğini vurguladı.

Babalar Günü'nü kutlayan İba, şunları kaydetti:

"Hayatımızın her anında varlıklarıyla gücümüze güç katan ve ailesinin mutluluğu için her türlü fedakarlığı gösteren babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Elbette bizler de sadece bu günde değil, onları her zaman sevmeli, saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında babaların çocuklarının ilk kahramanı olduğunu ve varlıklarında güç alındığını belirtti.

Hayata bırakılan her izde anne ve babaların imzası olduğunu aktaran Pekcanlı, "Babalarımız ailelerine varlıklarıyla güç vermektedir. Bu anlamlı günde tüm ülkemizin atası Cumhuriyetimizin kurucusu babasız büyüyüp de bir milleti babasız bırakmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizin, şehitlerimizin babalarının bu gün hayatta olmayan babalarının, bize saygı, sevgiyi ve vicdanlı olmayı öğreten babalarımızın gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.