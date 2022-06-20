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Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

KARAMAN'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

KARAMAN'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

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