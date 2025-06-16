Babalar Günü'nde Beyşehir'de Baba-Oğul Kampı Düzenlendi

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Beyşehir ilçesinde Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen kampta babalar ve çocukları bir araya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi ve çeşitli atölyelerle keyifli vakit geçirdi.

Babalar ve oğulları, Babalar Gününde Beyşehir ilçesinde göl kıyısında düzenlenen kampta bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı aile yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde bir ilke imza atarak babalar gününü de içerisine alan iki gün süreli baba, çocuk, kamp ve doğa etkinliği düzenledi.

Kamp, Beyşehir Gölü Milli Parkı Yeşildağ İskele Mevkiindeki Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

Kendi çadır ve ekipmanlarını getirerek çocuklarıyla birlikte ilçedeki kampa katılanlar da kampçılık becerisi kazanırken, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, doğa gözlemi, doğa temalı atölyeler, doğa oyunları ve akşam ise kamp ateşi etkinlikleri gibi birbirinden keyifli etkinliklere dahil oldu.

Doğa severlerin Beyşehir'de vazgeçemediği rotalar

Beyşehir Gölü kıyısında yer alan nilüfer bahçesi, son dönemde doğa tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

Göle kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesinin balıkçı limanından gezinti tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi yaz döneminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin de vazgeçilmez bir rotası haline geldi.

Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde nilüfer çiçeklerini görüntüleme ve sosyal medyada paylaşma imkanı buluyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü nilüfer bahçesi gezisi ile başladı.

Doğa severlerin ilçede ziyaret ettiği bir başka adres Yeşildağ Mahallesindeki Leylekler Vadisi oldu.

Derebucak'taki Çamlık mağaralarını da gezen doğa severler, burada da mağara içerisinden geçiş yaptı, ardından başladığı yürüyüşü tamamladı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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