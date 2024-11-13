Babaeski Devlet Hastanesi'nde Yangın ve Zehirli Gazlara Müdahale Eğitimi

Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık personeline yangın ve zehirli gazlara müdahale eğitimi verildi.

Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, yangın önleme ve yangın söndürme teknikleri, zehirli gazlara karşı alınacak önlemler, acil durum planları ve tahliye prosedürleri anlatıldı.

Eğitimin ardından yangına müdahale yöntemleri uygulandı.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, personelin güvenliği ve olası acil durumlar için bu tür eğitimlerin önemli olduğu belirtildi.