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Babaeski Devlet Hastanesi'nde Yangın ve Zehirli Gazlara Müdahale Eğitimi

Babaeski Devlet Hastanesi'nde Yangın ve Zehirli Gazlara Müdahale Eğitimi
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Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık personeline yönelik yangın önleme, yangın söndürme teknikleri ve zehirli gazlara müdahale konusunda eğitim verildi. Eğitimde acil durum planları ve tahliye prosedürleri de anlatıldı.

Babaeski Devlet Hastanesinde sağlık personeline yangın ve zehirli gazlara müdahale eğitimi verildi.

Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, yangın önleme ve yangın söndürme teknikleri, zehirli gazlara karşı alınacak önlemler, acil durum planları ve tahliye prosedürleri anlatıldı.

Eğitimin ardından yangına müdahale yöntemleri uygulandı.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, personelin güvenliği ve olası acil durumlar için bu tür eğitimlerin önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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