Babaeski'de Yük Treni Servis Minibüsüne Çarptı: 2 Yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel