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Babaeski'de Yapılan Köprü Trafiğe Açıldı

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Babaeski ilçesinde yapılan köprü, trafiğe açıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, köprünün açılış törenine katıldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Vali Ekici Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret etti ve kentte yetiştirilen ürünlerden takdim etti.

Babaeski ilçesinde yapımı tamamlanan köprü trafiğe açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi tarafından Karacaoğlan-Kuzuçardağı köylerine ulaşımın sağlandığı köprünün açılış törenine katıldı.

Köprünün vatandaşların hizmetine kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ekici, köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ekici'den ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret etti.

Ekici, ziyarette kentte yetiştirilen ürünlerden takdim etti.

Ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Valiliği Deniz Köken Birol Ekici Eyüpsultan Güncel Haberler

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