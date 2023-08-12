Babaeski'de Yapılan Köprü Trafiğe Açıldı

Babaeski ilçesinde yapılan köprü, trafiğe açıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, köprünün açılış törenine katıldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Vali Ekici Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret etti ve kentte yetiştirilen ürünlerden takdim etti.