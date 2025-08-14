Babaeski'de Üreticilere Ziyaret ve Film Gösterimi Düzenlendi
Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerel üreticileri ziyaret ederek isteklerini dinledi ve onlara teknik bilgi sağladı. Ayrıca, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli vatandaşlar için film gösterimi yapıldı.
Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret etti.
Müdürlük personeli ilçedeki üreticileri ziyaret edip isteklerini dinledi.
Personel tarafından üreticilere teknik bilgi de verildi.
Film gösterimi yapıldı
Kırklareli'nde Aile Yılı kapsamında yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli vatandaşlara yönelik filim gösterimi yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cazibe Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Bizim Köyün Şarkısı filmi izlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel