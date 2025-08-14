Babaeski'de Üreticilere Ziyaret ve Film Gösterimi Düzenlendi

Babaeski'de Üreticilere Ziyaret ve Film Gösterimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yerel üreticileri ziyaret ederek isteklerini dinledi ve onlara teknik bilgi sağladı. Ayrıca, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli vatandaşlar için film gösterimi yapıldı.

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret etti.

Müdürlük personeli ilçedeki üreticileri ziyaret edip isteklerini dinledi.

Personel tarafından üreticilere teknik bilgi de verildi.

Film gösterimi yapıldı

Kırklareli'nde Aile Yılı kapsamında yaşlılar ile dezavantajlı ve engelli vatandaşlara yönelik filim gösterimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Cazibe Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Bizim Köyün Şarkısı filmi izlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.