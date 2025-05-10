Babaeski'de Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği Etkinliği

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Öğrenci Yurdundan hizmet alan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.