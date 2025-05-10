Babaeski'de Üniversite Öğrencilerinden Çevre Temizliği Etkinliği
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlardan hizmet alan üniversite öğrencileri çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, etkinliğe katılan öğrencileri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Babaeski Kız Öğrenci Yurdundan hizmet alan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı.
Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Babuşçu, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel