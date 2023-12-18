Üye Girişi
Haberler

Babaeski'de Tarımda Dijitalleşme Teknik Destek Programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Trakya Kalkınma Ajansı ile Babaeski Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen destek programı kapsamında, çiftçilere yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumları tanıtıldı. Eğitime, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tohum firması yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Babaeski'de Tarımda Dijitalleşme Teknik Destek Programı kapsamında çiftçilere eğitim verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Babaeski Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen destek programı kapsamında, çiftçilere yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumları tanıtıldı.

Eğitime, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, tohum firması yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Yol yapım çalışması

Alpullu beldesinde yol yapım ve onarım çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahallede yürüttüğü çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Ceylan, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata" Projesi

Kırklareli'nde "Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata" Projesi başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli Kanser Savaş Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine kanser hakkında bilgi verildi.

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Uzman Dr. Aylin Asa Afyoncu, öğrenci ve öğretmenlere kanserin erken teşhisi ve kanser tedavisi konusunda bilgilendirdi.

Arı yetiştiriciliği kursu açılacak

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı yetiştiriciliği kursu açılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenecek kurs için kayıtların başladığı bildirildi.

Kursun 4 hafta süreceği belirtilen açıklamada, kursu başarıyla tamamlayan arı üreticilerine sertifika verileceği kaydedildi.

Eğitim süreci değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim süreci değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında müdürlükte düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları Ali Ergin ve Kerim Sanık, şube müdürü Neslihan Küçük Doğan ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı değerlendirilerek, okulların fiziki durumu, öğrenci taşıma ve yemek işleri, okullarda yapılacak iş ve işlemler, destekleme ve yetiştirme kursları, kurs verimliliği, sportif ve sanatsal faaliyetler, inşaat ve onarımlar, ücretsiz ders kitapları dağıtımı, sınıf annesi uygulaması görüşüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Mahmut Şahin Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title