Babaeski'de Saman Deposu Yangını: 100 Balya Saman Yandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında, 100 saman balyası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası yandı.
Demirkapı köyünde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 saman balyası zarar gördü.