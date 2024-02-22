Babaeski'de Otomobilde 39 Litre Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
Babaeski ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Babaeski ilçesinde bir otomobilde 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşköprü mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 39 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak avcı kulübesi imha edildi
Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan kulübe imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akarca köyünde avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı avcı kulübesi buldu.
Jandarma ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ele geçirilen avcı kulübesi sökülerek imha edildi.