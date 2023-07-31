Babaeski'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Babaeski ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Babaeski ilçesinde otluk alanda çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 535. sokakta otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel