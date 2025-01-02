Babaeski'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Hacı Hasan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'nin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Fatma T'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel