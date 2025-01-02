Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Babaeski'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Babaeski'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Hacı Hasan Mahallesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'nin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Fatma T'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
img

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Ergün Penbe hangi takımla anlaştı? 3 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Boğa, İkizker burcu yorumu! 3 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.