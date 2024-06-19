Babaeski'de Kadının Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
Babaeski ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Hacıhasan Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir takıcıda parmağına yüzük sıkışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.
Babaeski ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Hacıhasan Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir takıcıda parmağına yüzük sıkışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.