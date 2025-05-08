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Babaeski'de Gölete Hayvan Atığı Bırakan İşletmeye 668 Bin Lira Ceza

Babaeski'de Gölete Hayvan Atığı Bırakan İşletmeye 668 Bin Lira Ceza
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı tespit edilen bir işletmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 668 bin 677 lira ceza uygulandı. İnceleme, göletteki balık ölümleri üzerine başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terzili köyündeki gölette balık ölümlerine ilişkin inceleme yaptı.

Ekipler gölete yakın bir bölgede faaliyet gösteren hayvan çiftliğinden atık bırakıldığını tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletmeye 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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