Haberler

Babaeski'de Geleneksel Düğün Koşusu Yeniden Canlandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni evlenenlerin sevgilerini pekiştirmek için düzenlenen atlı düğün koşusu geleneği, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi. Evlenecek çift Ümit Akay'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yeni evlenenlerin birbirlerine olan sevgilerinin perçinlenmesi ve eğlence amacıyla düzenlenen atlı "düğün koşusu" geleneği canlandırıldı.

Yaklaşık 20 yıldır beldede yapılmayan geleneğin yeniden düzenlenmesi amacıyla, evlenecek olan Ümit Akay (47) beldedeki at besicilerinden geleneğin canlandırılması amacıyla yardım istedi.

Bölgedeki at yetiştiricileri de bu çağrıya duyarsız kalmadı.

Stat yakınındaki boş arazide oluşturulan alanda "düğün koşusu" düzenlendi.

Atlar besicileri tarafından yarışa özenle hazırlandı.

Ardından verilen start ile yarış gerçekleştirildi. Evlenen Akay çifti ve çok sayıda vatandaş yarışı izlerken heyecan yaşadı.

Damat Ümit Akay, AA muhabirine, geleneklerine sahip çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Akay, yaklaşık 20 yıldır gerçekleşmeyen geleneği yeniden canlandırdıklarını belirtti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akay, "Sevenlerimiz ve at yetiştiricileri bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir gün oluyor, çok güzel bir düğün geçiriyoruz. Çok mutluyuz. Bu heyecanı uzun yıllar sonra herhalde biz yaşatıyoruz. Önceki senelerde de oldu ama çoktandır böyle bir heyecan yaşamadık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Gelin Gülşah Koru Akay da at yarışlarını izlerken çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

"Geleneği canlandırıyoruz ve at yarışı düzenliyoruz"

At besicisi ve jokey Işık Seymen ise beldede çok sayıda at yetiştiricisi olduğunu belirtti.

Eski bir geleneği canlandırdıklarını ifade eden Seymen, "20 sene önce yapılan düğün yarışlarını canlandırmaya geldik. Geleneği tekrar canlandırıyoruz ve at yarışı düzenliyoruz. Mutluyuz bu nedenle. Devamının gelmesini istiyoruz. İnsanlarımız atları çok seviyorlar, meraklılar. Böyle yarış olacağı zaman kalabalık oluyor. Güzel eğlence, şenlik oluyor. Eş, dost, akraba herkes burada oluyor bayram gibi yani." ifadelerini kullandı.

"Düğün koşuları olacağını duydum hemen evden geldim"

Kadriye Neşe (77) de 60 yıl önce evlendiğini ve o yıllarda izlediği yarışların yeniden yapılmasından keyif aldığını belirtti.

Koşuların çok güzel olduğunu dile getiren Neşe, "60 yıl önce buraya evlendim, daha önceleri yapılıyordu bu koşular. Oturuyoruz, bakıyoruz çok güzel, bu koşuyu çok seviyorum ben, ondan geldim yine buradayım. Heyecan nasıl olmasın, köy değil her yerden gelip izlerler. Düğün koşuları olacağını duydum hemen evden geldim." dedi.

Remziye Özkan (68) da geleneğin yeniden canlandırılmasından büyük bir keyif aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.