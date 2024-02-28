Babaeski'de firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada "kasten yaralama suçundan" 4 yıl 8 ay 7 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mutlu köyündeki evinde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.