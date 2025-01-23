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Babaeski'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Programı Düzenlendi

Babaeski'de 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Programı Düzenlendi
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Babaeski Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, ambulansa yol vermenin önemi vurgulandı. Sağlık personeline başarı dilekleri iletildi.

Babaeski'de, "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" sloganıyla düzenlenen ka

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Devlet Hastanesinde düzenlenen programda insan hayatının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ambulansa yol vermenin önemine değinen Orhan, bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan sağlık personeline çalışmalarında başarı diledi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de "Fermuar sistemi" hakkında bilgi verdi.

Programa Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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