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Babaeski'de çıkan anız yangını söndürüldü

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Babaeski ilçesinde Mutlu Köyü'nde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye, orman işletme ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, bölgede bulunan bazı arı sandıkları da zarar gördü.

Babaeski ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Köyü'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar ardından bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, bölgede bulunan bazı arı sandıkları da zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Babaeski İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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