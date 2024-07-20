Babaeski'de çıkan anız yangını söndürüldü

Babaeski ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Köyü'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar ardından bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, bölgede bulunan bazı arı sandıkları da zarar gördü.