Babaeski'de Ayçiçeği Tarlasında 575 Bin 541 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında, 575 bin 541 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, R.Ç. ve E.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede, 575 bin 541kök Hint keneviri tespit etti.

Ele geçirilen kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.