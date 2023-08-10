Üye Girişi
Haberler

Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'da meydana gelen paraşüt kazasında, pilotun ipi dolandığı sırada yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1900 metresindeki pistten tekli atlayış yaptığı sırada ipi dolanan pilot, son anda yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıkan ve hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, ipinin dolanması ile hızla düşüşe geçti. Yere metreler kala yedek paraşütünü açıp, kayalıklara inen pilotun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fethiye Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title