Babadağ'da Paraşüt Kazası: Pilot Yedek Paraşüt ile Kurtuldu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'da meydana gelen paraşüt kazasında, pilotun ipi dolandığı sırada yedek paraşüt ile kayalıklara iniş yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Babadağ'ın 1900 metredeki pistine çıkan ve hazırlıklarını tamamlayan paraşüt pilotu, ipinin dolanması ile hızla düşüşe geçti. Yere metreler kala yedek paraşütünü açıp, kayalıklara inen pilotun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel