Babacan: "Ülkemizdeki Siyasi, Ekonomik ve Dış Politik Meseleleri Masaya Yatırdığımız Toplantımıza Ev Sahipliği Yapan Sayın Meral Akşener Başta Olmak... - Haberler

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Babacan: "Ülkemizdeki Siyasi, Ekonomik ve Dış Politik Meseleleri Masaya Yatırdığımız Toplantımıza Ev Sahipliği Yapan Sayın Meral Akşener Başta Olmak...

ANKA - Güncel
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Babacan: 'Ülkemizdeki Siyasi, Ekonomik ve Dış Politik Meseleleri Masaya Yatırdığımız Toplantımıza Ev Sahipliği Yapan Sayın Meral Akşener Başta Olmak...

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” ardından; “Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve dış politik meseleleri masaya yatırdığımız toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşması" ile ilgili; "Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve dış politik meseleleri masaya yatırdığımız toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve dış politik meseleleri masaya yatırdığımız toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Meral Akşener başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Meral Akşener Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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