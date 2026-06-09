Deva Partisi Genel Başkanı Babacan İle Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Atasoy  Bir Araya Geldi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy ve beraberindeki heyetle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği'ni ağırladık. Dernek Başkanı Sayın Levent Atasoy ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA