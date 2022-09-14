Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin sansür kurulu RTÜK’ün Halk TV’ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin sansür kurulu RTÜK'ün Halk TV'ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak" dedi.
Ali Babacan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalarla tepki gösterdi. Babacan'nın açıklaması şöyle:
"Türkiye'nin sansür kurulu RTÜK'ün Halk TV'ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak."