Babacan: Toplanan paraların şeffaf bir şekilde dağıtılması gerekiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ' Türkiye Tek Yürek' kampanyasında yapılan bağışlara ilişkin, "Toplanan paraların mutlaka şeffaf olarak dağıtılması lazım. Milyonlarca insanın televizyon başına toplanıp açık bir şekilde toplanan yardımın, yine açık ve şeffaf bir şekilde dağıtılması lazım" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'a gelerek Koşuyolu Parkı'nda oluşturulan çadır kenti ziyaret etti. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan, çadır kentte kalanlarla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Babacan, Diyarbakır'da bazı semtlerde hasarın daha büyük olduğunu belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır'da da bugüne kadar tespit edilen 390 vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Maalesef cenazelerin çoğalacağı, enkaz altından hayatını kaybeden daha fazla sayıda vatandaşımızın çıkarılacağı tahmin ediliyor. Gerçekten ailelerde çok büyük acı var. Biraz çaresizlik var. Haklı kızgınlık var. Diyarbakır'ın bazı semtlerinde hasar daha büyük" diye konuştu.

"Bu millet basiretli, sağduyusu yüksek ve metanetli. Evladını enkazdan çıkarıp, toprağa verip, yardım dağıtma merkezine koşan insanları gördüm. Ülkeyi yönetenlerle millet el ele vererek bu sorunları aşacak. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman inanın Türkiye çok çabuk ayağa kalkacak, koşmaya başlayacak. Şu anda Türkiye genelinde en acil ihtiyaç çadır ve bu çadırların ısınması, çadırların zemin izolasyonu. Seyyar tuvaletler de çok önemli ihtiyaç. Antakya, Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı, Kahramanmaraş ve Adıyaman, Pazarcık, Elbistan, Malatya ve Elazığ'a gittik. Nereden bakarsanız bakın deprem 11 ilde çok büyük hasara yol açmış. Çok büyük insan kaybına yol açmış bir afetle karşı karşıyayız. Böylesine büyük bir afetin altından merkezi hükümetin, iktidarın tek başına kalkması mümkün değil. Mutlaka merkezi hükümetin, bakanlıkların yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllülerle beraber çalışıyor olması lazım. Bunun için de çok iyi bir plan, organizasyon gerekiyor. Dün akşam toplanan paraların mutlaka şeffaf olarak dağıtılması lazım. Milyonlarca insanın televizyon başına toplanıp, açık bir şekilde toplanan yardımın yine açık ve şeffaf bir şekilde dağıtılması lazım."