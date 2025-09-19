Babacan: Terör Sorunu İçin Yüzde 5 İhtimal Bile Desteklenmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu terör o kadar önemli bir mesele ki, eğer bu sürecin sonunda terör sorunu çözülecekse yüzde 5 bile ihtimal olsun gideriz o yüzde 5 ihtimali destekleriz. Biz bunu memleket meselesi olarak düşünüyoruz." dedi.

Babacan, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ile görüştü.

Babacan, burada yaptığı açıklamada, ticarette olduğu gibi siyasette de temel esasların bulunduğunu söyledi.

Ticarette de devlet yönetiminde de insanları aldatmamak, doğruları söylemek gerektiğini belirten Babacan, "Sözler veriliyorsa bu sözlerin tutulması lazım. Devlet yönetiyorsanız öngörülebilir olmanız lazım." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, vatandaşlarla iç içe olduklarını, sorunların farkında bulunduklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Babacan, şöyle konuştu:

"Bu terör o kadar önemli bir mesele ki, eğer bu sürecin sonunda terör sorunu çözülecekse yüzde 5 bile ihtimal olsun gideriz, o yüzde 5 ihtimali destekleriz. Biz bunu memleket meselesi olarak düşünüyoruz. On binlerce evladını bu ülke kaybetti. Bir daha anneler ağlamasın, bir daha o acılar yaşanmasın diye eğer yüzde 5 bile ihtimal varsa o ihtimali destekleriz. Şu anda tam bu noktadayız."