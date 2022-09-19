Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor. Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor. Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor" dedi.

Ali Babacan, Independent Türkçe'de yayınlanan "Yeni eğitim döneminin cevap bekleyen sorusu: 4 milyona yakın çocuk nerede" başlıklı haberi bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Haberde, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydının olmadığı vurgulandı. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor. Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor."