Babacan, Metaverse'te Miting Yaptı: "25 Yaşın Altındaki Tüm Gençlere İnternete Bedava Erişim Hizmeti Sunacağız"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metaverse'te miting yaptı. Babacan, "Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlere internete bedava erişim hizmeti sunacağız" dedi.

Ali Babacan, Metaverse'te bugün düzenlediği mitinge kendi avatarıyla katıldı. Dijital miting alanında, ekrana Babacan'ın VR gözlüklü görüntüleri yansıtıldı. Burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Babacan, şunları söyledi:

"Bugün hep beraber bir tarihe tanıklık ediyoruz. DEVA Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza atıyoruz. Metaverse'teki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. NFT hediyesi veren ilk siyasi parti olarak, Ethereum blok zincirinde ilk biz buluşuyoruz. Metaverse evreninde genel merkez binası satın alan ilk parti de biz olmuştuk. Metaverse'ü bugün hep beraber DEVAVERSE yapıyoruz. Sağda solda gençlerin karşısına dikilip 'Çıkar telefonunu göster' diyenlere de bundan böyle hep beraber 'Çıkar telefonunu Metaverse'teyiz' diyelim."

Gençlik eylem planlarının hazır olduğunu ve yakın bir zamanda açıklayacaklarını aktaran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi yeni buluşların, yaratıcı fikirlerin ülkesi yapacağız. Hiçbir gence 'Başımıza icat çıkarma' demeyeceğiz. 'Ne olur başımıza yeni yeni icatlar çıkarın, yeni yeni işler açın' diyeceğiz. Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz. Kendi geliştirdiği teknolojileri kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğumuzda güçleneceğiz.

"25 YAŞIN ALTINDAKİ TÜM GENÇLERE İNTERNETE BEDAVA ERİŞİM HİZMETİ SUNACAĞIZ"

Gençleri yeni dünyanın bilgi ve becerisiyle donatacağız. Liseden mezun olan her gence algoritma ve temel kodlama becerisine sahip olma imkanı tanıyacağız. Liselerde seçmeli olarak yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik gibi dersler açacağız. Teknoloji ürünleri üzerindeki vergileri düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlere internete bedava erişim hizmeti sunacağız. Bunları, çağımızda bir lüks değil ihtiyaç olarak görüyoruz. Gençlerin imkanlara rahatça ulaşabildiği bir Türkiye'nin önünde duracak hiçbir güç tanımıyoruz.

Batı'ya bakıyorum, dönüp hızla ilerleyen Asya'ya bakıyorum. Oradaki gençler, bizim gençlerimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar. Ben, bu durumu içime sindiremiyorum. Elin Batılısı, Asyalısı sizlerden daha zeki, daha kabiliyetli de onun için mi daha iyi hayatlar yaşıyorlar? Hayır, hiç alakası yok. Oralarda gençlere sunulan imkanlar daha fazla. Devlet, gençlerin potansiyelini açığa çıkaracak bir ortam sağlıyor. Aradaki fark, nitelikli eğitime ve teknolojiye erişimdir. Özgürce düşünmenin ve düşündüğünü ifade etmenin mümkün olduğu bir ortamı sağlamaktır. İşte biz, bunun için 'önce özgürlük' diyoruz.

"'BUGÜN NEYİ YASAKLASAM' DİYE İŞ LİSTESİ YAPIYORLAR"

Belli ki ajandalarına koymuşlar. Beştepe'de her gün uyanıp, 'Bugün neyi yasaklasam' diye bir iş listesi yapıyorlar. Türkiye'yi yasakların ülkesi yapmaya çalışıyorlar. Pandemi yasaklarının hemen hemen hepsi kalktı. Ama gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar. Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller.

"ELİN KORE'SİNDEKİ MÜZİK GRUBUNDAN MI KORKUYORSUN"

Bahar şenlikleri, gençlik festivalleri dönemindeyiz. Ama bazı yerlerden haberler okuyoruz. Gençlerin bir araya gelip eğlenmeleri keyfi sebeplerle engelleniyor. Daha bir hafta evvel, üniversite şehrimiz Eskişehir'deki festival yasaklandı. Peşi sıra K-Pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Yahu arkadaş, elin Kore'sindeki müzik grubundan da mı korkuyorsun?

"BU ÜLKEDE MÜZİKLER SUSTURULMAYACAK"

Çok kıymetli kendi sanatçılarımızın, Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Yahu nedir bu sanat korkusu? Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu baskı merakı? Biz, sanatın sesini kısmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sıkın dişinizi. Sandık günü geldiğinde de emin olun şöyle hep beraber derin bir nefes alacağız. Hep beraber coşkulu bir kutlama gerçekleştireceğiz. DEVA Partisi iktidarında her türlü baskı son bulacak. Hiç kimse, sizin hayalini kurduğunuz özgür ve zengin Türkiye'ye ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bu ülkede müzikler susturulmayacak. Her dilde özgürce şarkılar söylenecek."