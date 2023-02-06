Babacan: "Merkezi Hükümet ile Belediyelerin ve Sivil İnisiyatifin Dayanışma İçinde Çalışması Gereken Bir Dönem"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu dönem, merkezi hükümet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem. DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu dönem, merkezi hükümet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem. DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te etkilendi. Gece saatlerinde deprem sonrası bugün 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin birçok şehrini derinden etkileyen depremlerin ardından kan bağışı, temel gıda ve giyim maddelerinin afet bölgesine ulaştırılması ve barınma ihtiyacının karşılanması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Babacan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Acımız büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Milletçe başımız sağ olsun. Bu, gerçekten büyük bir afet. Yakın tarihimizin en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum. Arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan bütün gönüllülerimize, görevlilerimize Allah'tan güç, kuvvet vermesini diliyorum.

"MERKEZİ HÜKÜMET İLE BELEDİYELERİN VE SİVİL İNİSİYATİFİN DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMASI GEREKEN BİR DÖNEM"

Bu dönem, merkezi hükümet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem. DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var. Kan bağışı en önemli konulardan bir tanesi. Temel gıda maddeleri, temel giyim maddeleri, barınma… Bunlar çok önemli konular. Bunlarla ilgili hem gerekli basın açıklamalarımızı yaptık hem de teşkilatlarımıza gerekli bütün talimatları verdik. Bütün DEVA teşkilatları şu anda yoğun ve gayretli bir şekilde çalışıyor.

"BİRLİK, BERABERLİK İÇİNDE OLALIM"

Şu anda ülkemizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bir dönemdeyiz. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Hep beraber bu büyük afetten ülkemizi düzlüğe çıkarabilmek için, bu büyük afetin yaralarını sarabilmek için dayanışma içinde olalım. Birlik, beraberlik içinde olalım."