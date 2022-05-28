Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz" - Haberler

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Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz"

ANKA - Güncel
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Babacan: 'İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz"

ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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