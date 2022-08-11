Babacan: "Hiçbir Güç Halktan Daha Güçlü Değildir. Halkımızın da Artık Arkamızda Olduğunu Görüyoruz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Denizli’de yerel bir televizyon kanalının yayınına katıldı. Televizyon kanalının bulunduğu binadaki AKP Denizli İl Başkanlığı’nda bir grup AKP’li binanın içinde ve önünde sloganlar attı. Babacan, yayının ardından “DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç, halktan daha güçlü değildir. Halkımızın da artık arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz” dedi.

AYHAN ÇİMENDAĞ

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Denizli'de yerel bir televizyon kanalının yayınına katıldı. Televizyon kanalının bulunduğu binadaki AKP Denizli İl Başkanlığı'nda bir grup AKP'li binanın içinde ve önünde sloganlar attı. Babacan, yayının ardından "DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç, halktan daha güçlü değildir. Halkımızın da artık arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Denizli'deydi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, kent merkezinde Denizlililere seslendi. Babacan, daha sonra yerel bir televizyon kanalının yayınına katıldı.

Babacan'ın televizyonun bulunduğu binaya geldiği sırada, kanalın üst katında bulunan AKP Denizli İl Başkanlığı'ndaki bir grup, ses sistemi aracılığıyla müzik açtı, marşlar söyledi ve sloganlar attı. Polis, televizyon binasının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yayının ardından Babacan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Babacan, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, biz DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç, halktan daha güçlü değildir. Halkın iradesinden daha büyük bir güç biz tanımadık. Böylece yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın iradesinin de artık çok şükür bizim arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz."