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Babacan: Haksızlığa, Hukuksuzluğa Karşı Hep Beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da Herkesi Bekliyoruz

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Babacan: Haksızlığa, Hukuksuzluğa Karşı Hep Beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da Herkesi Bekliyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane’deyiz. Saat 16:00’da herkesi bekliyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da herkesi bekliyoruz" dedi.

Altılı Masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilen hapis ve siyasi yasak cezası nedeniyle bugün saat 16: 00'da Saraçhane'de bir araya gelecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yurttaşları Saraçhane'ye davet etti. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da herkesi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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