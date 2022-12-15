Babacan: Haksızlığa, Hukuksuzluğa Karşı Hep Beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da Herkesi Bekliyoruz
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane’deyiz. Saat 16:00’da herkesi bekliyoruz” dedi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da herkesi bekliyoruz" dedi.
Altılı Masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün verilen hapis ve siyasi yasak cezası nedeniyle bugün saat 16: 00'da Saraçhane'de bir araya gelecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yurttaşları Saraçhane'ye davet etti. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane'deyiz. Saat 16: 00'da herkesi bekliyoruz."