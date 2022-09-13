Babacan: Gelen Şehit Haberlerini Büyük Üzüntüyle Öğrendim. Azerbaycanlı Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberlerini büyük üzüntüyle öğrendim. Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını paylaştı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Azerbaycan'dan gelen şehit haberlerini büyük üzüntüyle öğrendim. Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Ali Babacan'ın mesajı şöyle:
"Azerbaycan'dan gelen şehit haberlerini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu derin acıyı paylaşıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı ateşkes ve barış çabalarına aktif katkıda bulunmalıdır."