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Babacan: Değerli Genel Başkanlarla Yarının Türkiye'si Adına Önemli Kararlar Aldık

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Babacan: Değerli Genel Başkanlarla Yarının Türkiye'si Adına Önemli Kararlar Aldık

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye’si adına önemli kararlar aldık” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, "Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye'si adına önemli kararlar aldık" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Ali Babacan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye'si adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Türkiye Güncel Haberler

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