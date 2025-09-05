Haberler

Babacan'dan Sumud Filosu'na Destek Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na sosyal medya üzerinden destek vererek katılımcılara teşekkür etti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na sosyal medya üzerinden destek mesajı verdi. Babacan, "İnsanlık onuru adına verdikleri mücadele için yürekten teşekkür ediyorum" diyerek filo katılımcılarına teşekkür etti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na destek verdi. Babacan şunları kaydetti:

"Gazze'ye doğru ilerleyen Sumud Filosu'nu yakından takip ediyorum. Bu yolculuğa katılan herkese, insanlık onuru adına verdikleri mücadele için yürekten teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
