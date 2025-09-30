Haberler

Babacan'dan Erdoğan'a: 'Sanal Bahis' Çağrısı: Sizin Verdiğiniz İzinlerle Oynatılıyor, Bu Lisansları İptal Edin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis ve sanal kumar sorununa karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önlem almaya çağırdı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan; Kapsamlı eylem planlarından bahsedip milleti oyalamayı bırakın. Bu ülkede sanal bahis ve sanal kumar bizzat sizin verdiğiniz izinlerle yasal zeminde oynatılıyor. Bu lisansları iptal edin. Tek imzayla bugün, şu anda yapabilirsiniz. Çekin fişi, bitirin işi." ifadesiini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
