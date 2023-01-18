Babacan'dan Erdoğan'a: 'Otoriter İttifakınız ile Milyonları Adaletsizliğe ve Yoksulluğa Hapsettiğiniz İçin Özür Dilemelisiniz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı özür dilemeye davet etti. Babacan, “Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı özür dilemeye davet etti. Babacan, "Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz" dedi.

Ali Babacan, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Erdoğan'ı özür dilemeye davet eden Babacan, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı, milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil, milletimizi 28 Şubat'ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli'ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz.

Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz.

Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz.

Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız. Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz."