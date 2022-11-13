Babacan'dan Erdoğan'a Doğalgaz Tepkisi: 'Fatura Sizin Ama Hesabı Bize Yıktınız, 85 Milyon Ödüyoruz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlara yansıtmadan kaynağından biz karşılıyoruz” açıklamasını eleştirdi. Babacan, “Yok siz ödemiyorsunuz. Fatura sizin ama hesabı bize yıktınız, 85 milyon ödüyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlara yansıtmadan kaynağından biz karşılıyoruz" açıklamasını eleştirdi. Babacan, "Yok siz ödemiyorsunuz. Fatura sizin ama hesabı bize yıktınız, 85 milyon ödüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılıyoruz" açıklamasını alıntılayarak eleştirdi. Babacan, Twitter'da, "Yok siz ödemiyorsunuz. Fatura sizin ama hesabı bize yıktınız, 85 milyon ödüyoruz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni'ne" Vahdettin Köşkü'nden dün canlı bağlantıyla katılmış Karadeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi vermişti. Erdoğan, "Son dönemde konutlarımızda kullanılan doğalgazın yüzde 75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılıyoruz" açıklamasını yapmıştı.