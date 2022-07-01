Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Babacan'dan 'Asgari Ücret' Tepkisi: 'Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Babacan, “Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Babacan, "Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücreti, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi. Babacan'ın açıklaması şöyle:

"O da biliyor; eş-dost toplandığında artık tek gündem ekonomi. O da biliyor; artık her bayram öncekinden daha kötü. Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil!"

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title