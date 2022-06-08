Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılından bugüne kadar dolar kuru üzerine yaptığı açıklamaları ve dolar kurunun o günkü değerlerini içeren bir video paylaştı ve "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" dedi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılından bugüne kadar dolar kuruna ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Babacan'ın bugün paylaştığı videoda, Erdoğan'ın farklı tarihlerde dolar kuru hakkında yaptığı yorumlar ile kurun o günkü değerine yer verildi. Babacan, paylaşımına, "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" notunu düştü.

Erdoğan'ın videoda yer verilen açıklamaları ve dolar kurunun o günkü değerleri şöyle:

"6 Mart 2015-dolar kuru 2,60 TL: Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler.

24 Mayıs 2018-dolar kuru 4,71 TL: Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz.

31 Ağustos 2018-dolar kuru 6,56 TL: Döviz kuru ne olacak diyen varsa onlara da cevabımız şudur; 'bu da geçer yahu' olacaktır.

1 Aralık 2021-dolar kuru 13,36: Kur dediğin bugün artar, yarın düşer.

17 Şubat 2022-dolar kuru 13,62: Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız.

27 Mayıs 2022-dolar kuru 16,37: Kur ve enflasyon sorunun üstesinden elbette geleceğiz."

Videonun sonunda ise "Bugün 1 ABD doları eşittir 17,18 Türk lirası" yazısı yer aldı.

ANKA / Güncel