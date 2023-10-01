Babacan: Çalışmaları Varsa Gönderirler Meclis'e İnceleriz. Yok Meclis'te Bir Çalışma Yapılsın İsterlerse Çalışmalara Katkı Veririz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına "Çalışmaları varsa, gönderirler Meclis'e inceleriz. Yok Meclis'te bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz" dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam düzenlenen resepsiyona katılan Ali Babacan, basının sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Babacan, "Çalışmaları varsa, gönderirler Meclis'e inceleriz. Yok Meclis'te bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz" dedi.

Babacan, "Meclis'te yapılacak bir çalışmanın bizim dışında olmamız söz konusu değil. Meclis'te hep beraber bir anayasa çalışalım diye bir çalışma olursa ve bu çalışma bütün partilere açık olursa, biz de katkı veririz" diye konuştu.