Babacan: "Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” açıklamasını yaptı. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok" açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; "Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok" notuyla paylaştı. ANKA / Güncel Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Babacan: 'Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın' - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.