BABACAN: BÜTÜN GENÇLER ADINA 'BEBECAN' OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Batman ofisini ziyaret etti. Ziyarete DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, CHP Batman Milletvekili adayı Hüseyin Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun ilk sandıkta açık ara seçimi kazanacağını belirterek, "Bu seçim tek bir oyun dahi zayi olmaması için tek bir listeyle girdiğimiz bir seçim. Tüm Türkiye'de hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. Batman'da ittifak ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hüseyin Yaşar ve diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim Batman teşkilatımız hep beraber Hüseyin Bey'in arkasında olacaktır. İki tane tercih var. Nedir bu tercih? Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Birisini tercih edeceksiniz" dedi.

'6 PARTİYİ YAN YANA KOYDUĞUNUZDA BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR'

BABACAN DİYARBAKIR'DA

'SAYIN ERDOĞAN BANA 'BEBECAN' DEMİŞ'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın son günlerde adını hep söylediğini ve kendisine 'Bebecan' dediğini ifade eden Babacan, "Sayın Erdoğan her konuşmasında benden bahsediyor. Geçenlerde bana 'Bebecan' demiş. Senin o Bebecan dediğin bu ülkenin yakın siyasi tarihinde bu ülkenin ekonomisinin iyi olduğu dönemlerde ekonominin başında olmuş biridir. İki haneli üç haneli enflasyonu iki yılda tek haneye indirirken, Bebecan'dık. Paradan 6 sıfır atarken, Bebecan dedik. Bugün de çok şükür bütün gençler adına Bebecan olmaktan gurur duyuyorum. Bu ülkenin çocuk yaştaki gençleri nasıl başarılar elde ettiğini gösterdiği için gurur duyarım. Başarılardan bahsederken hep o dönem aklına geliyor. Çünkü şu an başarı yok. Eski defterleri aştığında bir bakıyor ki karşısına ben çıkıyorum. Biliyorum kızıyor ve öfkeli ama kusura bakmasın biz kendisine rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. İktidar olduktan sonra dürüst ve ehil insanlar bu ülkeyi nasıl yönetiyormuş diye sadece ülkemize değil bütün dünyaya göstermemiz lazım" diye konuştu.